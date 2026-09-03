One killed, 4 injured in drone attack on bus in Russia's Belgorod region
One person was killed and four people injured in a drone attack on a passenger bus in Russia's Belgorod region, local authorities reported on Thursday.
One person was killed and four people injured in a drone attack on a passenger bus in Russia's Belgorod region, local authorities reported on Thursday.
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