Ukrainian capital Kyiv under missile attack, mayor says
The Ukrainian capital Kyiv came under attack from Russian missiles on Friday, Mayor Vitali Klitschko said.
Reuters witnesses heard explosions in the capital.
The Ukrainian capital Kyiv came under attack from Russian missiles on Friday, Mayor Vitali Klitschko said.
Reuters witnesses heard explosions in the capital.
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