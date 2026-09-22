F-16 fighter jet crashes at US air base in western Germany, ntv reports
An F-16 fighter jet crashed near a US air base in Spangdahlem, western Germany, broadcaster ntv reported on Tuesday, saying one person was slightly injured.
An F-16 fighter jet crashed near a US air base in Spangdahlem, western Germany, broadcaster ntv reported on Tuesday, saying one person was slightly injured.
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