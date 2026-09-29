China opens rare joint military support centre in Laos
China has opened a new military support and training centre in Laos, Beijing's Ministry of National Defence said on Tuesday, a rare overseas expansion.
China has opened a new military support and training centre in Laos, Beijing's Ministry of National Defence said on Tuesday, a rare overseas expansion.
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