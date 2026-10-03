Pakistan summons Indian diplomat over killing of two civilians at border
Pakistan summoned India's chargé d'affaires on Saturday over the killing of two Pakistani civilians by Indian border forces, Pakistan's foreign ministry said.
Pakistan summoned India's chargé d'affaires on Saturday over the killing of two Pakistani civilians by Indian border forces, Pakistan's foreign ministry said.
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