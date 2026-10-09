Kenya approves $350 million shareholder financing for Kenya Airways
Kenya's cabinet has approved $350 million in shareholder financing for Kenya Airways to meet urgent financial obligations, President William Ruto's office said on Friday.
Kenya's cabinet has approved $350 million in shareholder financing for Kenya Airways to meet urgent financial obligations, President William Ruto's office said on Friday.
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