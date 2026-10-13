Drone sinks ship off Bulgaria coast, prime minister says
BELGRADE, Oct 13 - Two ships off Bulgaria's Black Sea coast were hit by drones and one sank, Bulgaria's Prime Minister Rumen Radev said on Tuesday.
BELGRADE, Oct 13 - Two ships off Bulgaria's Black Sea coast were hit by drones and one sank, Bulgaria's Prime Minister Rumen Radev said on Tuesday.
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