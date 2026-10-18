Serious incident at Canada military base in Alberta causes major fire, Carney says
Canadian Prime Minister Mark Carney said on Saturday that a "serious incident" had caused a major fire at a military base in northern Alberta.
Canadian Prime Minister Mark Carney said on Saturday that a "serious incident" had caused a major fire at a military base in northern Alberta.
Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.
By submitting, you agree that we may use your email address to respond.