Russia's FSB says US warned Russia of planned Moscow attack, RIA reports

Reuters | Updated: 31-10-2026 20:43 IST | Created: 31-10-2026 20:43 IST
Russia's FSB says US warned Russia of planned Moscow attack, RIA reports

​Russia's ​Federal ‌Security Service (FSB) said it ​had received information ‌from the United States through established partner channels about preparations for ‌a terrorist attack ‌in Moscow and was taking appropriate measures, Russian news ⁠agency ​RIA ⁠reported on Saturday.

The US Embassy ⁠in Moscow said separately ​it was "aware of a credible threat ⁠of a mass casualty ⁠event" ​on Saturday at Moscow's Tsaritsyno Museum Reserve ⁠and said the US ⁠government was ⁠coordinating with Russian authorities.

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