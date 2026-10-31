Russia's FSB says US warned Russia of planned Moscow attack, RIA reports
Russia's Federal Security Service (FSB) said it had received information from the United States through established partner channels about preparations for a terrorist attack in Moscow and was taking appropriate measures, Russian news agency RIA reported on Saturday.
The US Embassy in Moscow said separately it was "aware of a credible threat of a mass casualty event" on Saturday at Moscow's Tsaritsyno Museum Reserve and said the US government was coordinating with Russian authorities.