Motor racing-Hadjar warned after Mexican paddock incident with F1 guest
Red Bull driver Isack Hadjar was given a formal warning on Saturday after he pushed away a Formula One guest in the Mexico City Grand Prix paddock.
Red Bull driver Isack Hadjar was given a formal warning on Saturday after he pushed away a Formula One guest in the Mexico City Grand Prix paddock.
Use this form for editorial or site feedback. We usually reply within 2 to 3 working days.
By submitting, you agree that we may use your email address to respond.