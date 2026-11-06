Rugby-Itoje returns and Fin Smith fit for England's Australia test
England captain Maro Itoje will return from an extended break and flyhalf Fin Smith has recovered from a calf injury to face Australia at Twickenham on Sunday. Team: 15-George Furbank, 14-Tommy Freeman, 13-Henry Slade, 12-Seb Atkinson, 11-Immanuel Feyi-Waboso, 10-Fin Smith, 9-Jack van Poortvliet, 8-Ben Earl, 7-Ben Curry, 6-Ollie Chessum, 5-Alex Coles, 4-Maro Itoje (captain), 3-Joe Heyes, 2-Jamie George, 1-Fin Baxter
Replacements: 16-Luke Cowan-Dickie, 17-Ellis Genge, 18-Will Stuart, 19-George Martin, 20-Greg Fisilau, 21-Henry Pollock, 22-Ben Spencer, 23-Marcus Smith