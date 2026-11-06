Rugby-Ikitau returns as Australia move Suaalii to wing
Australia have restored Len Ikitau to their team and shifted the dangerous Joseph-Aukuso Suaalii out onto the wing in one of four changes for Sunday's Nations Championship clash against England at Twickenham. Team: 15-Tom Wright, 14-Max Jorgensen, 13-Isaac Henry, 12-Len Ikitau, 11-Joseph-Aukuso Suaalii, 10-Declan Meredith, 9-Ryan Lonergan, 8-Harry Wilson (captain), 7-Fraser McReight, 6-Jeremy Williams, 5-Lukhan Salakaia-Loto, 4-Josh Canham, 3-Allan Alaalatoa, 2-Billy Pollard, 1-Angus Bell
Replacements: 16-Josh Nasser, 17-Isaac Kailea, 18-Taniela Tupou, 19-Rob Valetini, 20-Carlo Tizzano, 21-Tate McDermott, 22-Ben Donaldson, 23-Filipo Daugunu