Soccer-Zidane gives Pagis first France call-up

Reuters | Updated: 07-11-2026 00:17 IST | Created: 07-11-2026 00:17 IST
Soccer-Zidane gives Pagis first France call-up

France coach Zinedine ​Zidane on Friday handed ​a first call-up to ‌uncapped ​Paris FC forward Pablo Pagis for their Nations League fixtures against Italy and ‌Turkey, while Aurelien Tchouameni, Ibrahima Konate and Marcus Thuram return to the squad for the first time since the World ‌Cup. Squad:

Goalkeepers: Mike ⁠Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (Lens). Defenders: Andy Diouf (Inter Milan), Malo Gusto (Chelsea), ⁠Jeremy ​Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Leny Yoro (Manchester United).

Midfielders: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan ⁠Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real ⁠Madrid), Warren ⁠Zaire-Emery (Paris St Germain). Forwards: Bradley Barcola (Liverpool), Desire Doue (Paris St Germain), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), ‌Pablo ‌Pagis (Paris FC), Marcus Thuram (Inter Milan).

(Reporting ​by Vincent Daheron)

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