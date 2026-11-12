Rugby-Debutant winger Tokito chosen by Japan for England clash

Reuters | Updated: 12-11-2026 19:53 IST | Created: 12-11-2026 19:53 IST
Rugby-Debutant winger Tokito chosen by Japan for England clash

Japan have made one change to ​their starting lineup and ​one more on the ‌bench for ​the Nations Championship clash against England at Twickenham on Saturday. Team: 15-Kazuma Ueda, 14-Kippei Ishida, 13-Dylan Riley, 12-Samisoni Tua, 11-Riku Tokito, 10-Riku Kitahara, 9-Naoto ⁠Saito (co-captain), 8-Jack Cornelsen, 7-Kanji Shimokawa, 6-Ben Gunter, 5-Warner Dearns (co-captain), 4-Harry Hockings, 3-Shuhei ⁠Takeuchi, 2-Mamoru Harada, ⁠1-Yota Kamimori

Replacements: 16-Kenji Sato, 17-Sojiro Otsuka, 18-Opeti Helu, 19-Michael Stolberg, 20-Tiennan Costley, 21-Shinobu Fujiwara, 22-Shinya Komura, 23-Jisu ‌Lee (Writing by ‌Mark Gleeson in Cape Town; Editing ​by Ken Ferris)

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