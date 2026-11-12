Rugby-Debutant winger Tokito chosen by Japan for England clash
Japan have made one change to their starting lineup and one more on the bench for the Nations Championship clash against England at Twickenham on Saturday. Team: 15-Kazuma Ueda, 14-Kippei Ishida, 13-Dylan Riley, 12-Samisoni Tua, 11-Riku Tokito, 10-Riku Kitahara, 9-Naoto Saito (co-captain), 8-Jack Cornelsen, 7-Kanji Shimokawa, 6-Ben Gunter, 5-Warner Dearns (co-captain), 4-Harry Hockings, 3-Shuhei Takeuchi, 2-Mamoru Harada, 1-Yota Kamimori
Replacements: 16-Kenji Sato, 17-Sojiro Otsuka, 18-Opeti Helu, 19-Michael Stolberg, 20-Tiennan Costley, 21-Shinobu Fujiwara, 22-Shinya Komura, 23-Jisu Lee (Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Ken Ferris)