Rugby-Beauden Barrett named All Blacks captain in much changed team for Wales test
Veteran back Beauden Barrett has been named as New Zealand captain for the first time as coach Dave Rennie on Thursday rotated his line-up for Saturday's Nations Championship clash against Wales in Cardiff.
Team: 15-Beauden Barrett, 14-Fehi Fineanganofo, 13-Quinn Tupaea, 12-Anton Lienert-Brown, 11-Josh Moorby, 10-Richie Mo’unga, 9-Cortez Ratima, 8-Wallace Sititi, 7-Peter Lakai, 6-Anton Segner, 5-Josh Lord, 4-Scott Barrett, 3-Fletcher Newell, 2-Asafo Aumua, 1-George Bower Replacements: 16-George Bell, 17-Xavier Numia, 18-Pasilio Tosi, 19-Jamie Hannah, 20-Ethan Blackadder, 21-Leicester Fainga’anuku, 22-Kyle Preston, 23-Rieko Ioane
(Writing by Mark Gleeson in Cape Town; Editing by Toby Davis)