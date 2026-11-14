FAA issues national ground stop due to extraordinary circumstance and reasons for safety'
The US Federal Aviation Administration on Friday issued a national ground stop "due to extraordinary circumstance and reasons for safety."
The US Federal Aviation Administration on Friday issued a national ground stop "due to extraordinary circumstance and reasons for safety."
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