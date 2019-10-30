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BRIEF-J&J says 15 New Tests From Same Bottle Of Johnson's Baby Powder Previously Tested By FDA Find No Asbestos

  • Reuters
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  • Updated: 30-10-2019 01:44 IST
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  • Created: 30-10-2019 01:44 IST
BRIEF-J&J says 15 New Tests From Same Bottle Of Johnson's Baby Powder Previously Tested By FDA Find No Asbestos

Johnson & Johnson Consumer Inc.: * 15 NEW TESTS FROM SAME BOTTLE OF JOHNSON'S BABY POWDER PREVIOUSLY TESTED BY FDA FIND NO ASBESTOS

* JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC. - OVER 60 NEW TESTS OF RECALLED LOT CONDUCTED BY TWO THIRD-PARTY LABORATORIES FIND NO ASBESTOS * JOHNSON & JOHNSON CONSUMER - ADDITIONAL 48 NEW TESTS OF SAMPLES FROM SINGLE LOT OF OCT. 18 RECALLED BABY POWDER CONFIRM IT DOES NOT CONTAIN ASBESTOS

* JOHNSON & JOHNSON CONSUMER - FOLLOWING RECALL, CO CONTRACTED 2 3RD-PARTY LABORATORIES TO EXPEDITE LARGE NUMBER OF TESTS OF RECALLED LOT OF BABY POWDER * JOHNSON & JOHNSON CONSUMER - TESTS ON THE JOHNSON'S BABY POWDER WERE CONDUCTED BY TWO THIRD-PARTY LABORATORIES AS PART OF ONGOING INVESTIGATION

* JOHNSON & JOHNSON CONSUMER - IN ADDITION TO USING STANDARD PREPARATION ROOMS, ONE OF THE LABS DEVIATED FROM NORMAL PROTOCOL BY USING AN AUXILIARY ROOM * JOHNSON & JOHNSON CONSUMER - IN THAT LAB'S AUXILIARY ROOM, FIVE SAMPLES WERE PREPARED, AND THREE INITIALLY TESTED POSITIVE FOR ASBESTOS

* JOHNSON & JOHNSON CONSUMER - LAB UNDERTOOK PROBE AND DETERMINED THAT PORTABLE AIR CONDITIONER IN USE IN AUXILIARY ROOM WAS CONTAMINATED WITH ASBESTOS * JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC - TESTS ON JOHNSON'S BABY POWDER DEMONSTRATE POSITIVE READOUTS ARE POSSIBLE DUE TO LAB CONTAMINATION

* JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC. - NO ASBESTOS WAS DETECTED IN ANY OF SAMPLES OF BABY POWDER WHEN PREPARED IN STANDARD ROOM OF THE LAB Source text for Eikon: Further company coverage:

Also Read: UPDATE 3-J&J to recall some baby powder as FDA finds traces of asbestos

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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