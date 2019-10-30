BRIEF-J&J says 15 New Tests From Same Bottle Of Johnson's Baby Powder Previously Tested By FDA Find No Asbestos
Johnson & Johnson Consumer Inc.: * 15 NEW TESTS FROM SAME BOTTLE OF JOHNSON'S BABY POWDER PREVIOUSLY TESTED BY FDA FIND NO ASBESTOS
* JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC. - OVER 60 NEW TESTS OF RECALLED LOT CONDUCTED BY TWO THIRD-PARTY LABORATORIES FIND NO ASBESTOS * JOHNSON & JOHNSON CONSUMER - ADDITIONAL 48 NEW TESTS OF SAMPLES FROM SINGLE LOT OF OCT. 18 RECALLED BABY POWDER CONFIRM IT DOES NOT CONTAIN ASBESTOS
* JOHNSON & JOHNSON CONSUMER - FOLLOWING RECALL, CO CONTRACTED 2 3RD-PARTY LABORATORIES TO EXPEDITE LARGE NUMBER OF TESTS OF RECALLED LOT OF BABY POWDER * JOHNSON & JOHNSON CONSUMER - TESTS ON THE JOHNSON'S BABY POWDER WERE CONDUCTED BY TWO THIRD-PARTY LABORATORIES AS PART OF ONGOING INVESTIGATION
* JOHNSON & JOHNSON CONSUMER - IN ADDITION TO USING STANDARD PREPARATION ROOMS, ONE OF THE LABS DEVIATED FROM NORMAL PROTOCOL BY USING AN AUXILIARY ROOM * JOHNSON & JOHNSON CONSUMER - IN THAT LAB'S AUXILIARY ROOM, FIVE SAMPLES WERE PREPARED, AND THREE INITIALLY TESTED POSITIVE FOR ASBESTOS
* JOHNSON & JOHNSON CONSUMER - LAB UNDERTOOK PROBE AND DETERMINED THAT PORTABLE AIR CONDITIONER IN USE IN AUXILIARY ROOM WAS CONTAMINATED WITH ASBESTOS * JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC - TESTS ON JOHNSON'S BABY POWDER DEMONSTRATE POSITIVE READOUTS ARE POSSIBLE DUE TO LAB CONTAMINATION
* JOHNSON & JOHNSON CONSUMER INC. - NO ASBESTOS WAS DETECTED IN ANY OF SAMPLES OF BABY POWDER WHEN PREPARED IN STANDARD ROOM OF THE LAB Source text for Eikon: Further company coverage:
Also Read: UPDATE 3-J&J to recall some baby powder as FDA finds traces of asbestos
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