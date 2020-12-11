BRIEF-U.S. FDA Asked Pfizer To Add Severe Allergic Reactions To Plans To Study Safety Issues Of COVID-19 Vaccine

BRIEF-U.S. FDA Asked Pfizer To Add Severe Allergic Reactions To Plans To Study Safety Issues Of COVID-19 VaccineReuters | Washington DC | Updated: 11-12-2020 02:20 IST | Created: 11-12-2020 02:17 IST
U.S. Food And Drug Administration:
* U.S. FDA OFFICIAL SAYS AGENCY HAS ASKED PFIZER TO ADD SEVERE ALLERGIC REACTIONS TO ITS PLANS TO STUDY SAFETY ISSUES RELATED TO CORONAVIRUS VACCINE
* U.S. FDA OFFICIAL ACKNOWLEDGED THERE IS NO DATA TO SUPPORT OR CONTRADICT THE USE OF PFIZER/BIONTECH VACCINE IN PREGNANT WOMEN: FDA PANEL MEETING Further company coverage: