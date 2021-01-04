BRIEF-AstraZeneca Completes Atacand Divestment In More Than 70 Countries

BRIEF-AstraZeneca Completes Atacand Divestment In More Than 70 CountriesReuters | Updated: 04-01-2021 12:49 IST | Created: 04-01-2021 12:44 IST
AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA PLC - ATACAND DIVESTMENT IN OVER 70 COUNTRIES COMPLETED
ASTRAZENECA - UNDER TERMS OF AGREEMENT ASTRAZENECA RECEIVED A PAYMENT OF $250M FROM CHEPLAPHARM * ASTRAZENECA - ASTRAZENECA WILL RECEIVE FURTHER NON-CONTINGENT PAYMENTS EQUAL TO $150M DURING FIRST HALF OF 2021
ASTRAZENECA - PRESENT VALUE OF ALL PAYMENTS WILL BE REPORTED IN ASTRAZENECA'S FINANCIAL STATEMENTS WITHIN OTHER OPERATING INCOME IN Q4 OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: