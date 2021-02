Tennis-Australian Open order of play on Monday

Order of play on the main showcourts on the first day of the Australian Open on Monday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding):

ROD LAVER ARENA Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) v 3-Naomi Osaka (Japan)

Laura Siegemund (Germany) v 10-Serena Williams (U.S.) 3-Dominic Thiem (Austria) v Mikhail Kukushkin (Kazakhstan)

Not before 0800 GMT Lizette Cabrera (Australia) v 2-Simona Halep (Romania)

1-Novak Djokovic (Serbia) v Jeremy Chardy (France) MARGARET COURT ARENA

Kirsten Flipkens (Belgium) v Venus Williams (U.S.) Bernarda Pera (U.S.) v 23-Angelique Kerber (Germany)

Not before 0330 GMT Marcos Giron (U.S.) v 6-Alexander Zverev (Germany)

Not before 0800 GMT Greet Minnen (Belgium) v 9-Petra Kvitova (Czech Republic)

11-Denis Shapovalov (Canada) v Jannik Sinner (Italy) JOHN CAIN ARENA

Not before 0100 GMT 17-Stan Wawrinka (Switzerland) v Pedro Sousa (Portugal)

Misaki Doi (Japan) v Alja Tomljanovic (Australia) Not before 0500 GMT

8-Bianca Andreescu (Canada) v Mihaela Buzarnescu (Romania) Not before 0800 GMT

Frederico Ferreira Silva (Portugal) v Nick Kyrgios (Australia)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)