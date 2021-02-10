BRIEF-Oxford Says Clinical Trial Commenced This Week To Test If Drug Almitrine Can Help People Seriously Ill With COVID-19

BRIEF-Oxford Says Clinical Trial Commenced This Week To Test If Drug Almitrine Can Help People Seriously Ill With COVID-19Reuters | Updated: 10-02-2021 17:17 IST | Created: 10-02-2021 16:25 IST
Oxford University : * OXFORD UNIVERSITY SAYS DRUG TRIAL THAT COULD IMPROVE RESPIRATORY RECOVERY FROM COVID-19 NOW UNDERWAY
* OXFORD UNIVERSITY -CLINICAL TRIAL COMMENCED THIS WEEK TO TEST IF DRUG ALMITRINE CAN HELP PEOPLE SERIOUSLY ILL WITH COVID-19 TO RECOVER FROM DISEASE * OXFORD-ALMITRINE TO BE ADMINISTERED ORALLY OVER 7-DAY PERIOD TO DETERMINE ITS EFFECTIVENESS IN REDUCING NEED FOR OTHER FORMS OF VENTILATORY SUPPORT
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