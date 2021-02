Tennis-Australian Open order of play on Sunday

Order of play on the main showcourts on the seventh day of the Australian Open on Sunday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding): ROD LAVER ARENA

14-Garbine Muguruza (Spain) v 3-Naomi Osaka (Japan) 7-Aryna Sabalenka (Belarus) v 10-Serena Williams (U.S.)

3-Dominic Thiem (Austria) v 18-Grigor Dimitrov (Bulgaria) From 0800 GMT

15-Iga Swiatek (Poland) v 2-Simona Halep (Romania) 1-Novak Djokovic (Serbia) v 14-Milos Raonic (Canada)

MARGARET COURT ARENA Hsieh Su-wei (Taiwan) v 19-Marketa Vondrousova (Czech Republic)

20-Felix Auger-Aliassime (Canada) v Aslan Karatsev (Russia) Not before 0730 GMT

23-Dusan Lajovic (Serbia) v 6-Alexander Zverev (Germany) (Compiled by Hardik Vyas in Bengaluru; Editing by Michael Perry)

