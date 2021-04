IPL SCOREBOARD: KKR vs SRH

Sunrisers Hyderabad: Wriddhiman Saha b Shakib Al Hasan 7 David Warner c Karthik b Prasidh Krishna 3 Manish Pandey not out 61 Jonny Bairstow c Rana b Pat Cummins 55 Mohammad Nabi c Morgan b Prasidh Krishna 14 Vijay Shankar c Morgan b Russell 11 Abdul Samad not out 19 Extras (B-1, LB-1, WD-5) 7 Total (For 5 wickets in 20 overs) 177 Fall of wickets: 1-10, 2-10, 3-102, 4-131, 5-150.

Bowling: Harbhajan Singh 1-0-8-0, Prasidh Krishna 4-0-35-2, Shakib Al Hasan 4-0-34-1, Pat Cummins 4-0-30-1, Andre Russell 3-0-32-1, Varun Chakravarthy 4-0-36-0.

