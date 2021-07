Sri Lanka Avishka Fernando c Samson b Bhuvneshwar 26 Minod Bhanuka c Suryakumar Yadav b Krunal Pandya 10 Dhananjaya de Silva b Chahal 9 Charith Asalanka c Prithvi Shaw b D Chahar 44 Ashen Bandara b Hardik Pandya 9 Dasun Shanaka st Ishan Kishan b Chakravarthy 16 Wanindu Hasaranga b D Chahar 0 Chamika Karunaratne b Bhuvneshwar 3 Isuru Udana c Suryakumar Yadav b Bhuvneshwar 1 Dushmantha Chameera c Krunal Pandya b Bhuvneshwar 1 Akila Dananjaya not out 1 Extras (w 6) 6 Total (All out in 18.3 Overs) 126 Fall of Wickets: 1-23, 2-48, 3-50, 4-90, 5-111, 6-111, 7-122, 8-124, 9-125 Bowling: Bhuvneshwar Kumar 3.3-0-22-4, Deepak Chahar 3-0-24-2, Krunal Pandya 2-0-16-1, Varun Chakravarthy 4-0-28-1, Yuzvendra Chahal 4-0-19-1, Hardik Pandya 2-0-17-1.

