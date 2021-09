IPL Scoreboard: CSK vs MI

Mumbai Indians: Quinton de Kock lbw b Deepak Chahar 17 Anmolpreet Singh b Deepak Chahar 16 Suryakumar Yadav c du Plessis b Thakur 3 Ishan Kishan c Raina b Bravo 11 Saurabh Tiwary not out 50 Kieron Pollard lbw b Hazlewood 15 Krunal Pandya run out 4 Adam Milne c (sub) Gowtham b Bravo 15 Rahul Chahar c Raina b Bravo 0 Jasprit Bumrah not out 1 Extras: (W-4) 4 Total: 136/8 in 20 overs Fall of wickets: 18-1, 35-2, 37-3, 58-4, 87-5, 94-6, 134-7, 135-8 Bowling: Deepak Chahar 4-0-19-2, Josh Hazlewood 4-0-34-1, Shardul Thakur 4-0-29-1, Moeen Ali 3-0-16-0, Dwayne Bravo 4-0-25-3, Ravindra Jadeja 1-0-13-0.

