Tennis-Australian Open order of play on Tuesday

ROD LAVER ARENA

Clara Burel (France) v 3-Garbine Muguruza (Spain) 7-Iga Swiatek (Poland) v Harriet Dart (Britain)

Henri Laaksonen (Switzerland) v 2-Daniil Medvedev (Russia) Not before 0800 GMT

Storm Sanders (Australia) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus) Mikael Ymer (Sweden) v 4-Stefanos Tsitsipas (Greece)

MARGARET COURT ARENA Daria Saville (Australia) v Rebecca Peterson (Sweden)

5-Andrey Rublev (Russia) v Gianluca Mager (Italy) 14-Simona Halep (Romania) v Magdalena Frech (Poland)

Not before 0800 GMT Lorenzo Musetti (Italy) v 32-Alex de Minaur (Australia)

Sloane Stephens (United States) v 17-Emma Raducanu (Britain) JOHN CAIN ARENA

20-Petra Kvitova (Czech Republic) v Sorana Cirstea (Romania) 6-Anett Kontaveit (Estonia) v Katerina Siniakova (Czech Republic)

Not before 0400 GMT 21-Nikoloz Basilashvili (Georgia) v Andy Murray (Britain)

Not before 0800 GMT Liam Broady (Britain) v Nick Kyrgios (Australia)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)