IPL Scoreboard: DC vs KKR

Scoreboard of the IPL match between Delhi Capitals and Kolkata Knight Riders here on Sunday.

Delhi Capitals Innings: Prithvi Shaw b Chakaravarthy 51 David Warner c Rahane b Umesh 61 Rishabh Pant c Umesh b Russell 27 Lalit Yadav lbw b Narine 1 Rovman Powell c (sub)Rinku Singh b Narine 8 Axar Patel not out 22 Shardul Thakur not out 29 Extras: (B-4, LB-7, W-2, NB-3) 16 Total: (5 wkts, 20 Overs) Fall of Wickets: 93-1, 148-2, 151-3, 161-4, 166-5 Bowler: Umesh Yadav 4-0-48-1, Rasikh Salam 1-0-10-0, Pat Cummins 4-0-51-0, Varun Chakaravarthy 4-0-44-1, Sunil Narine 4-0-21-2, Andre Russell 2-0-16-1, Venkatesh Iyer 1-0-14-0.

