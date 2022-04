IPL Scoreboard: GT vs KKR

Kolkata Knight Riders Innings: Sam Billings c Saha b Shami 4 Sunil Narine c Ferguson b Shami 5 Shreyas Iyer c Saha b Dayal 12 Nitish Rana c Saha b Ferguson 2 Rinku Singh c Saha b Dayal 35 Venkatesh Iyer c Manohar b Rashid 17 Andre Russell c Ferguson b Joseph 48 Shivam Mavi b Rashid 2 Umesh Yadav not out 15 Tim Southee not out 1 Extras: (NB-1 W-6) 7 Total: (For 8 wickets in 20 overs) 148 Fall of wickets: 1/5 2/10 3/16 4/34 5/79 6/98 7/108 8/145 Bowling: Mohammed Shami 4-0-20-2, Yash Dayal 4-0-42-2, Alzarri Joseph 4-0-31-1, Lockie Ferguson 4-0-33-1, Rashid Khan 4-0-22-2.

