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BRIEF-RBNZ Says First Stage Of Liquidity Policy Review Has Shown Broad Support For Review

Reuters | Updated: 14-06-2022 06:47 IST | Created: 14-06-2022 06:47 IST
BRIEF-RBNZ Says First Stage Of Liquidity Policy Review Has Shown Broad Support For Review

Reserve Bank of New Zealand: * FIRST STAGE OF RESERVE BANK'S LIQUIDITY POLICY REVIEW HAS SHOWN BROAD SUPPORT FOR REVIEW

* SUBMITTERS ALSO GENERALLY AGREED WITH PROPOSED SCOPING OF REVIEW * INTEND TO ISSUE AT LEAST THREE MORE CONSULTATION PAPERS AS PART OF THE LIQUIDITY POLICY REVIEW

* SECOND CONSULTATION PAPER DUE TO BE RELEASED LATER THIS YEAR * SUBMITTERS ASKED WE CONSIDER BROADER PRUDENTIAL LANDSCAPE, INCLUDING IMPLEMENTATION OF FORTHCOMING DEPOSIT TAKERS ACT

* IN RESPONSE TO FEEDBACK RECEIVED, WE ALSO AMENDED ONE OF OUR REVIEW PRINCIPLES Further company coverage:

Also Read: BRIEF-RBNZ Publishes‘Review Version’ Of Insurance Interim Solvency Standard

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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