BRIEF-RBNZ Says First Stage Of Liquidity Policy Review Has Shown Broad Support For Review
Reserve Bank of New Zealand: * FIRST STAGE OF RESERVE BANK'S LIQUIDITY POLICY REVIEW HAS SHOWN BROAD SUPPORT FOR REVIEW
* SUBMITTERS ALSO GENERALLY AGREED WITH PROPOSED SCOPING OF REVIEW * INTEND TO ISSUE AT LEAST THREE MORE CONSULTATION PAPERS AS PART OF THE LIQUIDITY POLICY REVIEW
* SECOND CONSULTATION PAPER DUE TO BE RELEASED LATER THIS YEAR * SUBMITTERS ASKED WE CONSIDER BROADER PRUDENTIAL LANDSCAPE, INCLUDING IMPLEMENTATION OF FORTHCOMING DEPOSIT TAKERS ACT
* IN RESPONSE TO FEEDBACK RECEIVED, WE ALSO AMENDED ONE OF OUR REVIEW PRINCIPLES Further company coverage:
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