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BRIEF-China Securities Regulator Says Cooperation With U.S. audit regulator To Begin Soon

Reuters | Beijing | Updated: 26-08-2022 18:11 IST | Created: 26-08-2022 18:06 IST
BRIEF-China Securities Regulator Says Cooperation With U.S. audit regulator To Begin Soon
Representative Image Image Credit: ANI
  • Country:
  • China

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION: * ITS RELATED COOPERATION WITH PUBLIC COMPANY ACCOUNTING OVERSIGHT BOARD (PCAOB) WILL COMMENCE SOON

* SIGNING AUDIT AGREEMENT WITH U.S. IS AN IMPORTANT STEP TOWARD ADDRESSING THE AUDIT ISSUE * KEEPING CHINESE COMPANIES LISTED IN THE U.S. BENEFITS INVESTORS, COMPANIES, AND BOTH COUNTRIES

* AUDIT WORKING PAPER TYPICALLY DOESN'T INVOLVE NATIONAL SECRETES, INDIVIDUAL PRIVACY OR OTHER SENSITIVE INFORMATION * THE NEXT STEP IS FOR BOTH SIDES TO CONDUCT INSPECTIONS AND INVESTIGATIONS OF RELEVANT ACCOUNTING FIRMS, AND MAKE OBJECTIVE ASSESSMENT

* IF COOPERATION CAN MEET RESPECTIVE REGULATORY NEEDS, DELISTING OF US-LISTED CHINESE COMPANIES CAN BE AVOIDED * CHINA WILL ASSIST AND COORDINATE WORKING PAPER DEMANDED BY U.S.

* SPECIAL PROCEDURES INTRODUCED IN PROTOCOL TO PROCESS DATA SUCH AS PERSONAL INFORMATION * U.S. HAS TO GET CHINA'S PARTICIPATION AND COORDINATION TO OBTAIN AUDIT WORKING PAPER AND INTERVIEW ACCOUNTING OFFICIALS

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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