SCOREBOARD: India vs Bangladesh

Bangladesh: Najmul Hossain Shanto c Suryakumar Yadav b Shami 21 Litton Das run out 60 Shakib Al Hasan c Deepak Hooda b Arshdeep Singh 13 Afif Hossain c Suryakumar Yadav b Arshdeep Singh 3 Yasir Ali c Arshdeep Singh b Hardik Pandya 1 Nurul Hasan not out 25 Mosaddek Hossain b Hardik Pandya 6 Taskin Ahmed not out 12 Extras: (lb-2, w-2) 4 Total: 145/6 in 16 overs Fall of wickets: 68-1, 84-2, 99-3, 100-4, 102-5, 108-6 Bowling: Bhuvneshwar Kumar 3-0-27-0, Arshdeep Singh 4-0-38-2, Mohammed Shami 3-0-25-1, Axar Patel 1-0-6-0, Ravichandran Ashwin 2-0-19-0, Hardik Pandya 3-0-28-2.

