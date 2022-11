Scoreboard: T20WC Final; PAK vs ENG

England Innings: Jos Buttler c Rizwan b Haris Rauf 26 Alex Hales b Shaheen Afridi 1 Philip Salt c Iftikhar Ahmed b Haris Rauf 10 Ben Stokes not out 52 Harry Brook c Shaheen Afridi b Shadab Khan 20 Moeen Ali b Mohammad Wasim 19 Liam Livingstone not out 1 Extras: (LB-1,W-8) 9 Total: (For 5 in 19 overs) 138 Fall of wickets: 1-7, 2-32, 3-45, 4-84, 5-132 Bowling: Shaheen Shah Afridi 2.1-0-13-1, Naseem Shah 4-0-30-0, Haris Rauf 4-0-23-2, Shadab Khan 4-0-20-1, Mohammad Wasim 4-0-38-1, Iftikhar Ahmed 0.5-0-13-0.

