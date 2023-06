Tennis-French Open order of play on Friday

Order of play on the main showcourts on the sixth day of the French Open on Friday (play begins at 0900 GMT unless specified, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHATRIER (0945)

28-Elise Mertens (Belgium) v 3-Jessica Pegula (U.S.) Kamilla Rakhimova (Russia) v 2-Aryna Sabalenka (Belarus)

3-Novak Djokovic (Serbia) v 29-Alejandro Davidovich Fokina (Spain) Not before 1815

1-Carlos Alcaraz (Spain) v 26-Denis Shapovalov (Canada) COURT SUZANNE-LENGLEN

Peyton Stearns (U.S.) v 9-Daria Kasatkina (Russia) Lorenzo Sonego (Italy) v 7-Andrey Rublev (Russia)

Sloane Stephens (U.S.) v Yulia Putintseva (Kazakhstan) Diego Schwartzman (Argentina) v 5-Stefanos Tsitsipas (Greece)

COURT SIMONNE-MATHIEU 11-Karen Khachanov (Russia) v Thanasi Kokkinakis (Australia)

Anna Blinkova (Russia) v Elina Svitolina (Ukraine) 17-Lorenzo Musetti (Italy) v 14-Cameron Norrie (Britain)

Karolina Muchova (Czech Republic) v 27-Irina-Camelia Begu (Romania) (Compiled by Pearl Josephine Nazare in Bengaluru;)

