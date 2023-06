Tennis-French Open order of play on Monday

Order of play on the main showcourts on the ninth day of the French Open on Monday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding): COURT PHILIPPE-CHATRIER

Bernarda Pera (U.S.) v 7-Ons Jabeur (Tunisia) Nicolas Jarry (Chile) v 4-Casper Ruud (Norway)

Anna Karolina Schmiedlova (Slovakia) v 6-Coco Gauff (U.S.) Not before 1815

28-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v 22-Alexander Zverev (Germany) COURT SUZANNE-LENGLEN

Sara Sorribes Tormo (Spain) v 14-Beatriz Haddad Maia (Brazil) 6-Holger Rune (Denmark) v 23-Francisco Cerundolo (Argentina)

1-Iga Swiatek (Poland) v Lesia Tsurenko (Ukraine) Tomas Martin Etcheverry (Argentina) v 27-Yoshihito Nishioka (Japan) (Compiled by Aadi Nair in Nashik, India; editing by Clare Fallon)

