NATO Chiefs Devise Security Solutions Amidst Renewed Tensions
NATO defense chiefs held a virtual meeting to discuss security guarantees for Ukraine amidst ongoing tensions with Russia. Despite recent high-profile diplomatic meetings, including US President Trump with Russian President Putin, no substantial progress was reported. The coalition continues to explore military assurance strategies to prevent further conflicts.
- Country:
- Ukraine
NATO defense chiefs convened virtually on Wednesday to devise security assurances for Ukraine as the conflict with Russia persists, according to a senior alliance official.
Italian Admiral Giuseppe Cavo Dragone, chair of NATO's Military Committee, confirmed that 32 defense chiefs participated in discussions masterminded by a US-led diplomatic initiative seeking a resolution to the conflict. The talks involved US Gen. Alexus Grynkewich, Europe's supreme allied commander, as detailed on social platform X.
Despite US President Donald Trump's recent meetings with Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, solid progress remains elusive. Among the notable hurdles are Ukraine's calls for Western-backed military assurances to forestall future invasions.
(With inputs from agencies.)
ALSO READ
Trump Sons Join New America Acquisition: Ethical Concerns Arise Over Federal Benefits
Judicial Intervention Halts Trump’s Asylum Deportations
Trump Administration Launches Visa Bond Pilot Program
Jairam Ramesh Criticizes Modi-Trump 'Friendship': A Costly Affair for India
Indian Markets Waver as Trump Tariff Threat Looms