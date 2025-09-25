Baltic States Lobby for U.S. Military Commitment Amid Russian Tensions
The United States' Baltic allies are actively lobbying to maintain U.S. troop presence in Europe amidst rising tensions with Russia. Concerns over potential troop reductions under President Donald Trump loom large, but Baltic ministers remain hopeful for continued U.S. military support as a deterrent against Russian threats.
The Baltic states continue to advocate for a strong U.S. military presence in Europe, focusing on countries closest to Russia amid ongoing tensions. Despite their efforts, assurances from Washington have yet to materialize, with U.S. policy shaping a cloud of uncertainty over future troop levels.
Estonian Foreign Minister Margus Tsahkna, speaking at the UN General Assembly, expressed hopes that U.S. forces would remain in the region to counter increasing tensions. He emphasized that America's involvement is a significant deterrent to Russian aggression, although no final decision has been communicated.
Lithuania's Foreign Minister Kestutis Budrys echoed these sentiments, advocating for U.S. military presence as crucial to strategic deterrence. Despite a positive outlook and previous commitments, reductions have already occurred since Russia's 2022 invasion of Ukraine, with current levels at about 80,000 troops and under periodic review.
