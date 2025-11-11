Delhi High Court Takes Center Stage: Major Rulings of the Day
On Tuesday, the Delhi High Court made significant rulings, including restraining Patanjali Ayurved from airing an advertisement, addressing a plea by AAP leaders, and preparing to hear appeals regarding PM Modi's education disclosure.
Today, the Delhi High Court issued a series of noteworthy rulings. It restrained Patanjali Ayurved from broadcasting an advertisement that labeled other chyawanprash products as 'deception,' instructing removal from all media platforms.
In another case, the court deemed a plea by AAP leaders Arvind Kejriwal and Manish Sisodia against legislative assembly summonses as not maintainable.
Additionally, the court is set to examine appeals for the disclosure of Prime Minister Narendra Modi's bachelor's degree details on Wednesday.
