Putin Weighs In on Envoy Steve Witkoff's Diplomatic Role
President Putin refrained from passing judgment on U.S. special envoy Steve Witkoff's work but acknowledged that Witkoff accurately conveyed Russia's views at a summit. Critics, however, argue that the real estate magnate struggles in diplomatic arenas and causes confusion in briefings to Trump and U.S. allies.
- Country:
- Russia
Russian President Vladimir Putin stated on Wednesday that evaluating the work of U.S. special envoy Steve Witkoff was not his place. However, he remarked that last month's summit with U.S. President Donald Trump in Alaska demonstrated Witkoff's ability to convey Russia's positions accurately to the U.S. administration.
Despite this, Witkoff, known for his real estate ventures, has faced criticism from various quarters. Critics argue that his lack of political experience leaves him struggling in high-stakes meetings with Putin.
Accusations have also emerged that Witkoff's subsequent briefings to President Trump and U.S. allies have deepened confusion regarding the Kremlin's stance, further complicating diplomatic relations.
- READ MORE ON:
- Putin
- Steve Witkoff
- U.S. envoy
- diplomacy
- Trump
- Kremlin
- Russia
- U.S. administration
- summit
- critics
ALSO READ
Scheffler and McIlroy Headline Innovative Golf Channel Games at Trump's Club
Power of Siberia 2: Russia's Strategic Energy Shift to China
Trump Family's Bold Crypto Venture Hits Nasdaq as American Bitcoin Begins Trading
Putin Extends Invitation to Trump for Moscow Visit
US Lawmaker's Strategic Visit to South Asia Sparks India-Russia Oil Shift