Taiwanese and Chinese Diplomacy Collide in Europe
The foreign ministers of Taiwan and China are both visiting Europe simultaneously, marking a rare diplomatic overlap. Taiwan seeks to strengthen cultural ties, while China maintains its stance on Taiwan's sovereignty claims. The Czech Republic, despite recognizing Beijing formally, shows increasing support for Taiwan.
In a rare diplomatic scenario, both Taiwanese and Chinese foreign ministers are making simultaneous visits to Europe. Amidst China's efforts to isolate Taiwan diplomatically, Taipei is creating cultural bridges in Europe.
Taiwanese Foreign Minister Lin Chia-lung is in Prague, attending an exhibition of Chinese artefacts from Taiwan's National Palace Museum. His presence, alongside Czech Senate speaker Milos Vystrcil, hints at growing Czech support for Taiwan, despite official ties to Beijing.
Separately, Chinese Foreign Minister Wang Yi embarks on a three-nation European tour. The events underscore a complex diplomatic dance as Europe faces threats from Russia, paralleling Taiwan's challenges with China.
