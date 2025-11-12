Arctic Turmoil: Elizabeth Qaulluq Cravalho's Departure Highlights Policy Shifts
Elizabeth Qaulluq Cravalho, an Alaska Native official overseeing U.S. Arctic research policy, has departed her position at the U.S. Arctic Research Commission. Her dismissal aligns with a shift in priorities under Trump's administration, focusing on military and energy security over climate change. Cravalho's departure has sparked discussions among Alaska Natives regarding institutional values.
Elizabeth Qaulluq Cravalho, an Alaska Native leader, has recently left her role at the U.S. Arctic Research Commission, amid significant shifts in Arctic policy under the Trump administration. This departure has left the Arctic research and policymaking community in a state of uncertainty.
Appointed by former President Joe Biden in 2021, Cravalho was reportedly dismissed by the current administration, reflecting a move away from climate change-focused research in favor of military and energy security concerns. Her departure also coincides with increased media attention on Alaska Natives' unease about an indigenous corporation's partnerships with U.S. Immigration and Customs Enforcement.
Despite Cravalho's exit, the precise policy impact remains unclear. As the Arctic research community confronts ongoing challenges, the changes highlight the broader geopolitical strategies and internal dissent characterizing current U.S. Arctic policy.
