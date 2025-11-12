Left Menu

Arctic Turmoil: Elizabeth Qaulluq Cravalho's Departure Highlights Policy Shifts

Elizabeth Qaulluq Cravalho, an Alaska Native official overseeing U.S. Arctic research policy, has departed her position at the U.S. Arctic Research Commission. Her dismissal aligns with a shift in priorities under Trump's administration, focusing on military and energy security over climate change. Cravalho's departure has sparked discussions among Alaska Natives regarding institutional values.

Devdiscourse News Desk | Updated: 12-11-2025 04:01 IST | Created: 12-11-2025 04:01 IST
Arctic Turmoil: Elizabeth Qaulluq Cravalho's Departure Highlights Policy Shifts

Elizabeth Qaulluq Cravalho, an Alaska Native leader, has recently left her role at the U.S. Arctic Research Commission, amid significant shifts in Arctic policy under the Trump administration. This departure has left the Arctic research and policymaking community in a state of uncertainty.

Appointed by former President Joe Biden in 2021, Cravalho was reportedly dismissed by the current administration, reflecting a move away from climate change-focused research in favor of military and energy security concerns. Her departure also coincides with increased media attention on Alaska Natives' unease about an indigenous corporation's partnerships with U.S. Immigration and Customs Enforcement.

Despite Cravalho's exit, the precise policy impact remains unclear. As the Arctic research community confronts ongoing challenges, the changes highlight the broader geopolitical strategies and internal dissent characterizing current U.S. Arctic policy.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Protests and Clashes Erupt at COP30 Venue Amid Rising Tensions

Protests and Clashes Erupt at COP30 Venue Amid Rising Tensions

 Global
2
Cryptoqueen's Downfall: Ponzi Schemer Sentenced in UK

Cryptoqueen's Downfall: Ponzi Schemer Sentenced in UK

 United Kingdom
3
France Criticizes U.S. Military Actions in Caribbean Waters

France Criticizes U.S. Military Actions in Caribbean Waters

 Global
4
Saudi Arabia and U.S. to Co-Host Strategic Investment Summit

Saudi Arabia and U.S. to Co-Host Strategic Investment Summit

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

From fintech to clean energy: How G7 nations are powering next wave of sustainable AI

Hidden racism in AI: ChatGPT’s responses reflect deep cultural hierarchies

Creative workers face job loss and exploitation as AI outpaces industrial reforms

Copyright breakpoint: AI works without human input belong to everyone

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025