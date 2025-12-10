Global Diplomatic Diaries: Key Visits and Summits Unveiled
A comprehensive diary of global diplomatic events highlights significant visits and meetings happening in December across multiple countries. Highlights include state visits, summits, and council meetings, involving influential global leaders. These events cover a range of topics from defense to economic relations, reflecting the interconnected nature of global politics.
This month's diplomatic diary reveals a flurry of key global political activities, featuring high-profile visits and critical meetings across different continents.
Notable events include Cyprus hosting Serbia's defense minister, Argentine President Javier Milei's Oslo visit, and Denmark's Queen Mary strengthening ties with Kenya during an official Nairobi visit.
The agenda further encompasses significant EU meetings in Brussels, a notable EU-Western Balkans summit, and a scheduled encounter between US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Washington DC to discuss Gaza ceasefire steps.
