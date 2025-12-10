Left Menu

Global Diplomatic Diaries: Key Visits and Summits Unveiled

A comprehensive diary of global diplomatic events highlights significant visits and meetings happening in December across multiple countries. Highlights include state visits, summits, and council meetings, involving influential global leaders. These events cover a range of topics from defense to economic relations, reflecting the interconnected nature of global politics.

Devdiscourse News Desk | Updated: 10-12-2025 18:40 IST | Created: 10-12-2025 18:40 IST
Global Diplomatic Diaries: Key Visits and Summits Unveiled

This month's diplomatic diary reveals a flurry of key global political activities, featuring high-profile visits and critical meetings across different continents.

Notable events include Cyprus hosting Serbia's defense minister, Argentine President Javier Milei's Oslo visit, and Denmark's Queen Mary strengthening ties with Kenya during an official Nairobi visit.

The agenda further encompasses significant EU meetings in Brussels, a notable EU-Western Balkans summit, and a scheduled encounter between US President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Washington DC to discuss Gaza ceasefire steps.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Licences of tourist establishments in Goa not having fire safety compliance will be cancelled: CM Sawant.

Licences of tourist establishments in Goa not having fire safety compliance ...

 India
2
Rising Tensions: U.S. Criticizes China Over Radar Targeting of Japanese Aircraft

Rising Tensions: U.S. Criticizes China Over Radar Targeting of Japanese Airc...

 Global
3
MGM Slam: Tennis Titans Clash in Vegas for Million-Dollar Prize

MGM Slam: Tennis Titans Clash in Vegas for Million-Dollar Prize

 Global
4
When you win elections, EC is great; when you lose, EC is incompetent, such double standards will not work: Amit Shah in Lok Sabha.

When you win elections, EC is great; when you lose, EC is incompetent, such ...

 India

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Reinventing Health Supply Chains for Climate Resilience and Emission Reduction

From Coal to Clean Jobs: How Nations Support Workers in the Shift to Sustainability

Psychosis in the Machine: RAND Study Probes AI’s Cognitive Dangers and Strategic Risks

Libya 2025: Turning Oil Wealth into Sustainable Growth Amid Deep Governance Strains

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025