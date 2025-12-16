Left Menu

Strengthening Ties: Jaishankar Advances India-Israel Economic Partnership

External Affairs Minister S Jaishankar met with Israel's Economy and Industry Minister Nir Barkat to push forward a Free Trade Agreement. His visit aims to strengthen economic relations and prepare for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's upcoming trip to India. Jaishankar held talks on bilateral and regional issues.

Devdiscourse News Desk | Jerusalem | Updated: 16-12-2025 23:54 IST | Created: 16-12-2025 23:54 IST
Strengthening Ties: Jaishankar Advances India-Israel Economic Partnership
Jaishankar
  • Country:
  • Israel

External Affairs Minister S Jaishankar on Tuesday met with Israel's Minister of Economy and Industry, Nir Barkat, to discuss advancing economic ties between the two nations through a Free Trade Agreement. Jaishankar expressed optimism about reaching an agreement soon to enhance the economic partnership.

The Minister's two-day visit to Israel includes significant engagements, such as meetings with key officials, including Foreign Minister Gideon Sa'ar and Prime Minister Benjamin Netanyahu. These discussions are part of preparations for Netanyahu's upcoming visit to India, following recent phone talks with Prime Minister Narendra Modi.

Jaishankar also conveyed greetings from President Droupadi Murmu and PM Modi to Israeli President Isaac Herzog, reinforcing the strategic partnership and India's commitment to regional peace. Before arriving in Israel, Jaishankar attended the Sir Bani Yas Forum and important meetings in Abu Dhabi.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Small plane crash in central Mexico kills at least 7 people, officials say, reports AP.

Small plane crash in central Mexico kills at least 7 people, officials say, ...

 Global
2
Sen. Cruz Pushes for Safer Military Airspace Regulations Amid Legislative Tensions

Sen. Cruz Pushes for Safer Military Airspace Regulations Amid Legislative Te...

 Global
3
Govt Unveils Major Overhaul to Streamline and Centralise NZ Digital Services

Govt Unveils Major Overhaul to Streamline and Centralise NZ Digital Services

 New Zealand
4
NZ Invests $13.3m to Boost Aviation Security Across Pacific Region

NZ Invests $13.3m to Boost Aviation Security Across Pacific Region

 New Zealand

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Generative AI raises productivity but fuels new technostress for young workers

South Asian SMEs face digital turning point as AI adoption accelerates

From scripts to social agents: AI bots now shape politics, markets, and public opinion

Human–AI partnerships emerge as blueprint for future education systems

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025