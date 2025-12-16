Strengthening Ties: Jaishankar Advances India-Israel Economic Partnership
External Affairs Minister S Jaishankar met with Israel's Economy and Industry Minister Nir Barkat to push forward a Free Trade Agreement. His visit aims to strengthen economic relations and prepare for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's upcoming trip to India. Jaishankar held talks on bilateral and regional issues.
External Affairs Minister S Jaishankar on Tuesday met with Israel's Minister of Economy and Industry, Nir Barkat, to discuss advancing economic ties between the two nations through a Free Trade Agreement. Jaishankar expressed optimism about reaching an agreement soon to enhance the economic partnership.
The Minister's two-day visit to Israel includes significant engagements, such as meetings with key officials, including Foreign Minister Gideon Sa'ar and Prime Minister Benjamin Netanyahu. These discussions are part of preparations for Netanyahu's upcoming visit to India, following recent phone talks with Prime Minister Narendra Modi.
Jaishankar also conveyed greetings from President Droupadi Murmu and PM Modi to Israeli President Isaac Herzog, reinforcing the strategic partnership and India's commitment to regional peace. Before arriving in Israel, Jaishankar attended the Sir Bani Yas Forum and important meetings in Abu Dhabi.
