Ireland Eyes Strategic Trade Gains with China Amid Dairy and Beef Tensions
Ireland's Prime Minister, Micheal Martin, seeks to strengthen trade ties with China despite recent tensions in China-EU relations. Key discussions involve Irish beef exports and new Chinese dairy tariffs. Martin's meeting with Chinese leaders, including President Xi Jinping, is part of his five-day diplomatic mission emphasizing economic collaboration.
Ireland's Prime Minister Micheal Martin held pivotal trade discussions with Chinese Premier Li Qiang on Tuesday, seeking to reinforce economic ties with China amid strained China-EU relations. This meeting highlights a key part of Martin's five-day visit, underscoring significant economic pursuits, as shared on his social media platform X.
Martin expressed the intent to address export issues, including beef and China's new dairy tariffs, after Monday's interaction with President Xi Jinping. He described the dialogue with Xi as 'warm and constructive,' focusing on bilateral and EU-China trade connections. Xi emphasized the need for long-term strategies in EU-China economic frameworks.
Ireland, a major exporter of beef and dairy, faces challenges post-2024 due to halted beef exports and new tariffs. Recent measures by China further complicate global export dynamics. Martin, however, downplays concerns over China's intelligence reputation, aiming for a strategic long-term partnership.
(With inputs from agencies.)