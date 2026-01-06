Left Menu

Ireland Eyes Strategic Trade Gains with China Amid Dairy and Beef Tensions

Ireland's Prime Minister, Micheal Martin, seeks to strengthen trade ties with China despite recent tensions in China-EU relations. Key discussions involve Irish beef exports and new Chinese dairy tariffs. Martin's meeting with Chinese leaders, including President Xi Jinping, is part of his five-day diplomatic mission emphasizing economic collaboration.

Devdiscourse News Desk | Updated: 06-01-2026 15:51 IST | Created: 06-01-2026 15:51 IST
Ireland Eyes Strategic Trade Gains with China Amid Dairy and Beef Tensions
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

Ireland's Prime Minister Micheal Martin held pivotal trade discussions with Chinese Premier Li Qiang on Tuesday, seeking to reinforce economic ties with China amid strained China-EU relations. This meeting highlights a key part of Martin's five-day visit, underscoring significant economic pursuits, as shared on his social media platform X.

Martin expressed the intent to address export issues, including beef and China's new dairy tariffs, after Monday's interaction with President Xi Jinping. He described the dialogue with Xi as 'warm and constructive,' focusing on bilateral and EU-China trade connections. Xi emphasized the need for long-term strategies in EU-China economic frameworks.

Ireland, a major exporter of beef and dairy, faces challenges post-2024 due to halted beef exports and new tariffs. Recent measures by China further complicate global export dynamics. Martin, however, downplays concerns over China's intelligence reputation, aiming for a strategic long-term partnership.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Tripura's Development Debate: CM Saha Criticizes Tribal Council's Progress

Tripura's Development Debate: CM Saha Criticizes Tribal Council's Progress

 India
2
V K Ebrahim Kunju: A Political Journey Marked by Influence and Controversy

V K Ebrahim Kunju: A Political Journey Marked by Influence and Controversy

 India
3
Venezuela's Debt Dilemma: A Complex Path to Restructuring

Venezuela's Debt Dilemma: A Complex Path to Restructuring

 Global
4
European leaders push back on Trump comments seeking Greenland, reaffirm the Arctic island 'belongs to its people,' reports AP.

European leaders push back on Trump comments seeking Greenland, reaffirm the...

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

How AI is reshaping economic and environmental future of agricultural enterprises

Smart cities bet on AI efficiency, governance still catching up

Trust, not technology, is driving the future of fintech adoption

Cities are drowning in waste and data-driven systems may be the only way out

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026