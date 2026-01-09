Tensions Rise as Trump's Foreign Focus Sparks GOP Concerns
President Trump's persistent focus on foreign policy, notably the capture of Venezuelan leader Nicolas Maduro, is frustrating some White House aides and Republican lawmakers. With domestic economic and healthcare concerns looming in an election year, some allies fear this focus could jeopardize Congressional control.
President Donald Trump's focus on capturing Venezuelan leader Nicolas Maduro has stirred frustration among some White House aides and Republican lawmakers, as they urge him to address pressing economic and healthcare concerns amid election year priorities, according to sources familiar with internal discussions.
With voter unrest over rising costs and Trump's economic handling, some allies worry his foreign policy focus might jeopardize Republican Congressional control in the upcoming midterms. Key figures like White House Chief of Staff Susie Wiles and Vice President JD Vance are advocating for a shift toward domestic issues, citing recent Venezuelan operations as distractions.
Despite economic concerns, Trump maintains the economy remains strong, attributing inflation to predecessor Joe Biden's policies. As November elections approach, the White House balances foreign policy aspirations with internal party pressures, seeking to align Trump's 'America First' agenda with voter priorities through strategic polling and outreach initiatives.
(With inputs from agencies.)