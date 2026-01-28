Left Menu

Nouri al-Maliki: The Political Saga of Iraq's Controversial Leader

Former Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki faces renewed scrutiny as U.S. President Trump warns Iraq against reinstating him as prime minister. Known for his sectarian policies and ties with Iran, Maliki's potential return highlights Iraq's political tightrope between U.S. and Iranian influence.

Nouri al-Maliki, once Iraq's prime minister, is in the spotlight again as U.S. President Donald Trump warns against his potential reinstatement. Trump's statement underscores concerns over Maliki's alleged sectarian policies and his significant ties with Iran.

Maliki served as Iraq's prime minister from 2006 to 2014, a time marked by sectarian violence and power struggles. Despite his controversial legacy, including accusations of neglecting Sunni regions and promoting Shi'ite dominance, Maliki remains influential, leveraging connections with Iran-backed factions and armed militias.

With a rich political history rooted in opposition to Saddam Hussein, Maliki's leadership style and decisions continue to spark debates on Iraq's stability and its delicate balance between Western and Iranian interests.

