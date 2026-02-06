Left Menu

Trump Backs Takaichi: A New Era for Japan's Leadership

U.S. President Trump endorsed Japan's Prime Minister Sanae Takaichi before the national elections, forecasting her coalition's win despite market concerns over her financial strategies. Takaichi's stance on defense could heighten tensions with China, though her rating remains strong. Analysts note a trend of Trump's support for right-wing leaders.

Updated: 06-02-2026 06:38 IST
Takaichi

U.S. President Donald Trump has given his comprehensive endorsement to Japan's Prime Minister Sanae Takaichi just ahead of the country's national elections. Trump expressed his support, anticipating a victorious outcome for Takaichi's coalition, despite investor apprehensions surrounding her financial policies.

Takaichi, Japan's first female premier, is pushing for a public mandate to address economic challenges and bolster national defense, potentially escalating tensions with China. Her coalition aims to secure about 300 seats in parliament, signifying a substantial political consolidation.

Despite the economic impacts and heightened diplomatic tensions with Beijing, Takaichi's domestic approval remains robust, symbolizing a new political chapter for Japan. Trump's pattern of endorsing right-wing leaders globally is becoming increasingly noticeable, illustrating a shift in his foreign political engagements.

(With inputs from agencies.)

