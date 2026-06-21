Los Angeles mayor declares emergency over warehouse fire
Los Angeles Mayor Karen Bass declared a local emergency due to a prolonged warehouse fire, which has been burning for several days.
- Country:
- United States
Los Angeles Mayor Karen Bass declared a local emergency on Saturday over a large warehouse fire that has burned for several days.
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