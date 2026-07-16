Starmer's Last Diplomatic Mission

Britain's outgoing Prime Minister, Keir Starmer, is set to visit Kyiv for discussions with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy. This visit, one of his last as UK leader, will focus on Ukraine's defense strategies against Russia. Andy Burnham is anticipated to be announced as the new Labour leader.

Devdiscourse News Desk | Updated: 16-07-2026 10:30 IST | Created: 16-07-2026 10:30 IST
Starmer's Last Diplomatic Mission
Starmer
  • Country:
  • United Kingdom

In a symbolic end to his tenure, Britain's departing Prime Minister, Keir Starmer, will journey to Kyiv on Thursday. He is expected to confer with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy on the ongoing conflict with Russia, according to Downing Street.

This visit, marking one of Starmer's last official duties, aims to review the progress made in supporting Ukraine's military efforts as it confronts Russian aggression. Discussions will likely focus on the next steps for international allies.

Meanwhile, Downing Street announced that Andy Burnham is anticipated to be named Labour leader on Friday and officially assume the role of Britain's prime minister the following Monday.

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