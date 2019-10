The Prime Minister, Shri Narendra Modi has greeted the nation on the auspicious occasion of Vijayadashmi.

"विजयादशमी के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

Greetings on the auspicious occasion of Vijaya Dashami", the Prime Minister said.

(With Inputs from PIB)