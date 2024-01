Tennis-Australian Open order of play on Thursday

Order of play on the main courts on the fifth day of the Australian Open on Thursday (prefix number denotes seeding): * Day session: From 12 p.m. (0100 GMT)

* Night session: From 7 p.m. (0800 GMT) ROD LAVER ARENA

1-Iga Swiatek (Poland) v Danielle Collins (U.S.) Lorenzo Sonego (Italy) v 2-Carlos Alcaraz (Spain)

Night session 3-Elena Rybakina (Kazakhstan) v Anna Blinkova (Russia)

Emil Ruusuvuori (Finland) v 3-Daniil Medvedev (Russia) MARGARET COURT ARENA

Max Purcell (Australia) v 11-Casper Ruud (Norway) Clara Burel (France) v 5-Jessica Pegula (U.S.)

Night session 8-Holger Rune (Denmark) v Arthur Cazaux (France)

Clara Tauson (Denmark) v 18-Victoria Azarenka (Belarus) JOHN CAIN ARENA

6-Alexander Zverev (Germany) v Lukas Klein (Slovakia) Sloane Stephens (U.S.) v 14-Daria Kasatkina (Russia)

13-Grigor Dimitrov (Bulgaria) v Thanasi Kokkinakis (Australia) 11-Jelena Ostapenko (Latvia) v Ajla Tomljanovic (Australia)

